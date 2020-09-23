"Бавария – фаворит, и мы все это признаем. Они показали свое превосходство, мы приветствуем их с победой в Лиге чемпионов, но завтра будет еще одна игра.

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Это одна из немногих команд, которая смогла сделать гигантский шаг за последние годы. Они располагают интересным сочетанием опытных и молодых игроков, которые стремительно прибавляют. Мы очень уважаем их, но не боимся. Я хочу играть против лучшей команды и заставлять ее страдать", – цитирует Ракитича издание Marca.

Напомним, поединок за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов Баварией и триумфатором Лиги Европы Севильей состоится завтра, 24 сентября, на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия). Начало встречи – в 22:00.

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