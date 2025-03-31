Нападающий Барселоны Роберт Левандовски заявил, что имеет цель, которой хочет достичь во время выступлений за каталонский клуб.

"У меня есть мечта, и это достижение 100 голов с Барселоной. Это было бы фантастически", – сказал Левандовски.

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Пока на счету 36-летнего поляка 97 голов и 20 ассистов в составе "блаугранас". Он лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне с 25 голами, опережая Килиана Мбаппе на три мяча. В целом Роберт забил в этом сезоне за каталонцев 38 мячей.

"Он находится в отличной форме и хочет стать лучшим бомбардиром. Он хочет победить в этой гонке", – отметил наставник Барселоны Ханси Флик.

В своём первом сезоне за Барселону Левандовски выиграл трофей Пичичи с 23 голами.

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