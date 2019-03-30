"Хочу забить хет-трик, а то одни дубли", – форвард Динамо U-19 Исаенко прокомментировал свою результативность

Нападающий юношеской команды Динамо Евгений Исаенко рассказал о своих бомбардирских стремлениях и прокомментировал победу над сверстниками из Мариуполя (2:1).

"Вышла тяжелая игра, вроде создали много моментов, но никак не могли их реализовать и довести до логического завершения. Мариуполь – хорошая команда, они идут на 4 месте, мы знали, что будет непросто и настраивались соответствующим образом. У них получилось забить быстрый мяч, и нам пришлось находиться в роли догоняющих. Хозяева еще больше половины времени лежали на поле, получая помощь от врачей.

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Очень хотелось играть и забить, ведь давно не выходил на поле, почти полгода. А еще хотелось, чтобы команда победила. Конечно, еще нужно набирать форму, ведь это лишь первая моя игра после длительной паузы. Еще пару недель – и буду готов на все 100%.

В команде меня часто спрашивают, когда, наконец, сделаю хет-трик, а то одни дубли. Нужно же прогрессировать", – цитирует Исаенко официальный сайт Динамо.

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