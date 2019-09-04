"Хочу войти в историю Шахтера", – сильное заявление Витао

Бразильский защитник Витао прокомментировал свой переход в Шахтер.

"Переезд в Европу и переход в Шахтер – это сбывшаяся мечта. Думаю, все футболисты мечтают играть в большом европейском клубе. Очень рад такой возможности. Я довольно тщательно следил за Шахтером. Быть здесь и выступать за этот клуб – что-то невероятное.

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На кого равняюсь из бразильских "горняков"? Я болею за всех, но отдаю предпочтение Тайсону, потому что тренировался с ним в сборной. Когда почувствовал его уровень как игрока, стал еще большим поклонником. Конечно, я хочу писать историю, как и эти футболисты. И сделаю все от меня зависящее.

Хочу выиграть много титулов. Клуб хорошо известен в мире, и я хочу войти в его историю. Я очень рад и взволнован перед дебютом. Сделаю все, чтобы добиться успеха с Шахтером", – цитирует Витао официальный сайт Шахтера.

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