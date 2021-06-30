Александр Довбик, отец героя сборной Украины в матче со шведами (2:1), поделился впечатлениями от игры сына.

"Мечтал, чтобы Шевченко выпустил его на поле хотя бы на одну минуту. Когда вышел Артем Беседин – отчаялся. Думаю, ну все. Потом Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков.

Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад, – TMW

Артема выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился.

Хочу, чтобы он играл за Манчестер Юнайтед. Мне нравится их стиль", – цитирует Довбика-старшего Ukrinform.

Напомним, Артем выступает за СК Днепр-1, в прошлом сезоне УПЛ Довбик провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу