"Всегда мечтал играть в Мадриде. Хочу провести много лет в Реале и продолжать играть с лучшими футболистами.

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Это была очень важная неделя для меня и моей семьи. Но мы хотим гораздо большего. Больше титулов и больше игр с Мадридом. Надеюсь, через несколько лет я смогу стать одной из легенд этого клуба

Когда ты играешь за Реал Мадрид, ты всегда хочешь побеждать и быть среди лучших. Нужно выигрывать все, что возможно. Мы будем бороться за чемпионский титул в Ла Лиге, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок и все, где у нас будет шанс взять трофей. Мы работаем каждый день, чтобы выиграть много титулов для Реала", – рассказал бразилец в интервью клубному сайту.

Напомним, что Винисиус присоединился к "сливочным" в 2018 году. Всего за Реал он сыграл в 235 матчах, в которых забил 62 гола и отдал 67 ассистов. Недавно бразилец продлил свой контракт с мадридцами до 2027 года.

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