“Я обязательно вернусь в Португалию. Это еще не случилось, но случится – нет, не потому, что чувствую приближение конца карьеры, а потому, что чувствую, что нахожусь слишком далеко от родины.

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Я не хочу возвращаться в Португалию в последние годы своей карьеры. Я хочу вернуться туда на пике формы, в хорошем здоровье, в хорошей физической и психологической форме.

Стану ли я тренером одного из португальских клубов или национальной сборной? Я открыт для обоих вариантов", – цитирует Моуринью VI.

Контракт португальца с Фенербахче рассчитан до лета 2026 года.

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