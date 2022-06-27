– Сталкивался ли ты в своей карьере журналиста с угрозами со стороны футболистов, тренеров или президентов клубов?

– Конечно. Помню, мне угрожал Милевский. Я когда-то написал колонку "Ярмарка тщеславия", где прошелся по поведению Мили и Алиева, когда они ехали со сборной в самолете после товарняка со Швейцарией.

"Ему просто нечего делать": Васильков объяснил решение Алиева вступить в терроборону

После этого Милевский спрашивал людей: "Где этот Васильков? Хочу с ним разобраться". Потом я встретил его на базе Динамо в лифте: "Здравствуйте", – "Здравствуйте". Я думаю: "И это все"? Он мне так ничего и не сказал.

Алиев, кстати, не угрожал. Я недавно видел их на футболе, поздоровались. Всё нормально.

На "Іншому футболі" мы делали оригинальный контент: о трусах Милевского, какого цвета бутсы у Алиева, с кем спит Бекхэм, поэтому многие на нас обижались.

– Как думаешь, почему Милевский не пошел с Алиевым в терроборону?

– Даже не знаю. Если честно, то сейчас он мне не интересен. Я с ним не общаюсь. Он не из моей футбольной тусовки. Это раньше Милевский был звездой первой величины в Динамо и обращал на себя внимание. Мы его даже в нашем фильме о национальной команде сняли, хотя его достижения в сборной не такие выдающиеся, но он был личностью в украинском футболе", – рассказал Васильков FanDay.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко