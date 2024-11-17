– Как ваши успехи в Байере?

– Все идет хорошо. Я развиваюсь, улучшаю свой немецкий. Считаю, что также помогаю и ребятам развиваться. Конечно, хочется еще улучшаться.

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– Чем футбольный процесс в Германии отличается от того, что вы делали в Украине?

– Здесь игроки более профессионально относятся к себе, чем мы. Мы все любим говорить, что являемся профессионалами, но это необходимо подтверждать не только на играх, но и на тренировках, всех мероприятиях.

Здесь два часа работы – это два часа работы. Они не хотят терять ни секунды. Все проходит очень интенсивно. Футболисты сами готовятся к тренировкам. Занятие сразу начинается с нагрузки. Нет такого, чтобы разминка или еще что-то. Игрок должен быть готовым.

– Как вас приняли в Байере и вообще Германии?

– Всюду была поддержка. Было тяжело, когда не знал языка. Первое, что нужно человеку, который приезжает в новую страну – знать язык. В Германии к этому очень серьезно относятся. Они любят свой язык. Это большой плюс, если человек говорит на немецком.

Когда я еще был игроком, то не понимал, почему легионеры, которые приезжают к нам, не изучают язык, а мы подстраиваемся под них. Здесь тебе могут помочь выучить немецкий и дать на это время, но если ты сам хочешь. Это нужно делать, ведь вокруг все говорят на немецком.

Я понимал, что легионерам тяжело в Украине, когда тренер дает установки, или игроки общаются между собой в раздевалке, однако здесь осознал это на 100%, потому что сам попал в иноязычную среду. Чувствовал себя некомфортно, поэтому хотел выучить язык, чтобы понимать, общаться и быть в обществе.

– Какие ваши планы относительно дальнейшей карьеры?

– На сегодня я не хотел бы очень далеко смотреть в будущее. Хочу приносить пользу Байеру. Очень благодарен этому клубу за возможность работать и отдавать свои знания.

Здесь я также набираюсь опыта. Мне нравится работать с детьми. Это приносит больше положительных эмоций, чем отрицательных. Когда я еще раздумывал над завершением игровой карьеры, то хотел получить опыт работы с детьми. К сожалению, в Заре не было академии на тот момент, а лишь команда U-19. Хотя, я был счастлив поработать и там. Таким образом, сейчас заполняю пробелы, – цитирует специалиста ukrfootball.

Напомним, Никита Каменюка наибольшую славу получил в Заре, проведя за луганчан более 300 матчей. Выступал также за Мариуполь и Верес. Сыграл 1 поединок в составе сборной Украины. После завершения карьеры футболиста работал ассистентом тренера в Заре (в U-19 и главной команде).

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