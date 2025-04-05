– Поражение соседу по турнирной таблице. Насколько оно неприятное? И как команда будет выходить из такого положения?

– Оно неприятное лишь в том, что где бы мы не играли – мы играем на выезде. Тут не так дело в поражении соседу. Вот судьи. Ну, лучше молчать. Если арбитр боится дать сопернику бросить аут... Во Львове просто удалили игрока, а тут не дали вбросить аут. И фол последней надежды не проверили. Это неясно, ведь квалификация арбитра очень высокая, он судит еврокубки.

"Судьи где-то переживают, чтобы Ингулец случайно не забил гол": Кобин раскритиковал решение арбитра в матче с Оболонью

Хочу посмотреть, как он где-то на Камп Ноу не дал бы вбросить аут. Здесь он это может себе позволить, потому что никто его не накажет, – сказал Кобин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ингулец уступил Оболони (0:1) в матче 23-го тура УПЛ и остался на 15-м месте в турнирной таблице. На счету клуба из Петрово 16 набранных баллов.

Оболонь победила Ингулец в битве за выживание, приблизив петровцев к вылету из УПЛ