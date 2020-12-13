Полузащитник львовского Руха Валерий Федорчук прокомментировал первую победу своей команды в сезоне над СК Днепр-1 (4:1).

"Победу ждали не только болельщики. Это историческая победа. Мы к ней шли и для нас это большой праздник.

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Хочу передать привет президенту Ингульца. Все-таки мы движемся вперед. Я считаю, что у нас будет лучший коллектив в Украине. Эта победа должна была состояться по-любому", – сказал Федорчук в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, ранее президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что "у Руха нет коллектива и игры", а футболисты львовской команды "бегут как лебедь, рак и щука".

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