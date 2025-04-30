"Хочу отдать городу свой долг": миллиардер купил клуб четвертого дивизиона Франции
Французский миллиардер Ксавье Ниль приобрел клуб четвертого дивизиона Франции.
Ксавье Ниль стал владельцем Кретея, клуба из четвертого дивизиона чемпионата Франции. "Я вырос здесь и горжусь этим. Я не забываю, откуда я родом. Помогая "ремс" достичь максимально возможного уровня, я хочу вернуть этому городу немного того, что они дали мне.
Во Франции появится еще один топ-клуб – его покупает третий в списке Forbes богач мира
[Рэпер] Kaaris помог [родному городу] Севрану, я хочу помочь Кретею", – заявил Ниль.
Ранее третий богач в мире по величине состояния в мире Антуан Арно приобрел ФК Париж.
Кретей занимает пятое место в турнирной таблице группы С четвертого дивизиона Франции (National 2).
ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов