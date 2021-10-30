"Хочу набрать хотя бы один голос": Жоржиньо потроллил самого себя в борьбе за "Золотой мяч-2021"
Полузащитник Челси и сборной Италии Жоржиньо с юмором относится к борьбе за самую престижную индивидуальную награду года. Он попал в список из 30-ти номинантов.
"За кого буду голосовать, кроме Жоржиньо и Канте? За Жоржиньо (смеется – прим.). Если я не проголосую за себя, то кто проголосует? Хочу набрать хотя бы один голос! Шучу.
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Думаю, проголосую за де Брюйне, за все, что он делал, за отличный футбол, который он демонстрирует в последние годы. Тем, кто любит футбол, очень приятно видеть, как он выступает, потому что он понимает игру, он – футболист с интеллектом выше среднего", – цитирует Жоржиньо ESPN.
Напомним, окончательные результаты будут оглашены 29 ноября. Букмекеры считают Месси главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в 2021 году.
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