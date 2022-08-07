"На самом деле, я не знал ничего об Украине. Разговаривал с Поблете (экс-хавбек Металлиста, – прим.), чтобы что-то узнать. Это для меня новый опыт и вызов. Надеюсь, я смогу продемонстрировать свой максимум.

СК Днепр-1 подписал голкипера из бразильской Серии А

Немного тяжелый язык, но, думаю, я справлюсь с этим, и, когда его выучу, стану еще ближе с ребятами. Хочу максимально помогать клубу.

Говорят ли в Аргентине о войне в Украине? Да, люди говорят об этом; война – это ужасно. Надеюсь, она закончится как можно скорее. Хочу выразить свою поддержку всему украинскому народу, который сейчас находится в тяжелой ситуации, чтобы все это скорее завершилось победой и миром.

Мне рассказывали об игроках, прошедших через украинские клубы. Они получили положительный опыт, и я также надеюсь его приобрести. Я слышал, что Украина – очень красивая страна, и хочу увидеть ее воочию. Из-за сложившейся ситуации это пока откладывается, но надеюсь, что скоро все сбудется, и мы будем в Украине. У меня было несколько хороших предложений. Мы посовещались с семьей, с близкими, и я решил, что этот вариант самый лучший.

Дебют СК Днепр-1 в еврокубках добавляет эмоций, ведь это произойдет впервые и в истории клуба, и в моей карьере. Тренеры и футболисты сейчас проделывают большую работу. Вижу, что уже идет подготовка к этим матчам. Я очень рад быть частью этой истории и надеюсь, что это будет первый матч из многих последующих с положительным результатом", – цитирует Бланко официальный сайт днепрян.

Напомним, экс-полузащитник сборной Аргентины подписал с СК Днепр-1 контракт на 3 года. Уже 18 августа он сможет дебютировать за днепрян в матче плей-офф Лиги Европы с победителем пары АЕК (Кипр) – Партизан (Сербия).

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