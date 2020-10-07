Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич признался, что положительно отреагировал на решение Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Это было бы нехорошо для нас. Мне нравится, что такой игрок, как он, остался. Мы не обсуждали эту проблему.

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Но я рад, что Месси продолжит играть за Барселону. Ведь, когда ты играешь, ты хочешь выходить на поле против лучших", – цитирует Модрича издание AS.

Напомним, летом в Испании разгорелся настоящий скандал из-за желания 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд. СМИ называли Манчестер Сити вероятным претендентом на Лионеля. После длительной саги шестикратный обладатель "Золотого мяча" решил остаться в лагере "блаугранас".

Ближайший поединок между Барселоной и Реалом состоится 25 октября в рамках 7-го тура Ла Лиги.

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