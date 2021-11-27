"Язык сейчас является определяющим фактором, но он поможет нам расти. Некоторые игроки говорят на русском, другие – на украинском, но большинство персонала и большинство футболистов говорят на английском, мы так общаемся. Я уже привык говорить на английском с иностранцами в Барселоне, так что это не проблема.

Победитель ЛЧ с Барселоной стал главным тренером женской сборной Украины

Я бы хотел добавить ДНК Барсы сборной Украины, но это правда, что для этого должны быть определенные игроки. У меня как у тренера есть идеи, которые сложно изменить. Мы будем адаптироваться к тому, что есть, нам нужно найти баланс. Мы не собираемся быть Барсой, но мы можем немного развить их представление о футболе, чтобы все мы получали больше удовольствия и чтобы это приблизило нас к победам.

В краткосрочной перспективе нет ничего конкретного, потому что они понимают, что находятся в моменте эволюции. Спортивная цель – пройти квалификацию на Евро-2025, независимо от того, являемся ли мы хозяевами. Сейчас мы играем в квалификации к чемпионату мира, хотя это сложно, поскольку уже сыграно несколько матчей", – цитирует Лопеса Marca .