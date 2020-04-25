"Хочу дать шанс всем – вдруг кто-то заиграет": Поворознюк удивил трансферной политикой Ингульца

Я хочу вести себя честно и дать шанс всем. Вдруг кто-то заиграет. Поэтому первый круг играем тем составом, который завоюет это право. А дальше будет видно. Если не будем справляться с задачами войти в топ-6 или зону Лиги Европы – будем усиливаться. И усиливаться серьезно", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.
Напомним, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрова только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.