"Хочу дать шанс всем – вдруг кто-то заиграет": Поворознюк удивил трансферной политикой Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился планами по усилению состава после выхода в Премьер-лигу.

"Можно ли ожидать в Ингульце новых звезд, таких как Младен Бартулович? Думаю, можно. Если мы выйдем в УПЛ, скорее всего, первый круг будем играем теми, кто есть.

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Я хочу вести себя честно и дать шанс всем. Вдруг кто-то заиграет. Поэтому первый круг играем тем составом, который завоюет это право. А дальше будет видно. Если не будем справляться с задачами войти в топ-6 или зону Лиги Европы – будем усиливаться. И усиливаться серьезно", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрова только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.

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