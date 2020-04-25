toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Хочу дать шанс всем – вдруг кто-то заиграет": Поворознюк удивил трансферной политикой Ингульца

16:29 111 Читати українською
"Хочу дать шанс всем – вдруг кто-то заиграет": Поворознюк удивил трансферной политикой Ингульца
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился планами по усилению состава после выхода в Премьер-лигу.

"Можно ли ожидать в Ингульце новых звезд, таких как Младен Бартулович? Думаю, можно. Если мы выйдем в УПЛ, скорее всего, первый круг будем играем теми, кто есть.

"Люди прилетели из космоса и не успели еще гермошлемы снять": Поворознюк – об арендованных футболистах

Я хочу вести себя честно и дать шанс всем. Вдруг кто-то заиграет. Поэтому первый круг играем тем составом, который завоюет это право. А дальше будет видно. Если не будем справляться с задачами войти в топ-6 или зону Лиги Европы – будем усиливаться. И усиливаться серьезно", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрова только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

blog_ava
Голкипер Динамо зимой потерял шанс перейти в большой клуб – эксклюзивные подробности
14:55
391
Теги
Трансферы Видеоновости футбольные финансы Первая лига Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
25
мин
Брайтон
19:30
Манчестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук