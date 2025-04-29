Полузащитник Динамо Николай Михайленко, который ранее играл за Александрию, поделился мнением о перспективах команды Руслана Ротаня на завершение текущего сезона УПЛ.

– Сейчас главным конкурентом Динамо является даже не Шахтер, а Александрия. Это ваша бывшая команда, а ее главный тренер Руслан Ротань называл вас даже своим любимым футболистом. Как вы оцените прогресс Александрии в нынешнем сезоне?

– Хорошая команда с прекрасным коллективом и замечательной атмосферой внутри клуба. И на поле они показывают очень хорошую игру.

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Очень рад за них, хочу, чтобы и в дальнейшем Александрия была среди лидеров чемпионата Украины", – цитирует Михайленко пресс-служба Динамо.

Сейчас Динамо лидирует в турнирной таблице, имея 64 очка после 26 матчей. Александрия расположилась на втором месте с 60 баллами.

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