"Очень рад, что сыграл против такой именитой команды – гранда украинского футбола. Счастлив, что тренерский штаб и руководство доверили мне выйти на поле. В общем эмоции просто непревзойденные. После матча поздравил всех игроков противоположной команды. Все перед игрой говорили мне готовиться, что все будет хорошо.

Тренер Руха отреагировал на пять пропущенных голов от Динамо и оценил дебют 15-летнего вингера

Лучшая поддержка – когда на футбол приходит мама, это просто непревзойденно. Ярмоленко – легенда футбола. Хочу быть похожим на него. Для меня он – украинский кумир", – подчеркнул Дзюринец в комментарии пресс-службе Руха.

Стоит отметить, что Олег Дзюринец, вышедший на замену в составе Руха на 90-й минуте матча с Динамо, стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Украины – в возрасте 15 лет и 17 дней. Поединок во Львове завершился убедительной победой киевской команды со счетом 5:1.

