"Это отличный клуб, где меня очень приветливо встретили. Мне все нравится. Кстати, здесь есть игроки из Африки, так и адаптация пройдет легче.

Минай оформил трансфер игрока сборной Мали

Как я попал сюда? Через своего агента. Он передал это предложение. Оно меня заинтересовало и я, конечно, согласился. Украина, по-моему, футбольная страна. К этому времени я знал, что есть такие клубы как Динамо и Шахтер. Теперь я часть Миная.

Я левый латераль. Надеюсь, буду приносить пользу на этой позиции. В целом, где тренер скажет, там и буду играть. В будущем мечтаю о хорошей карьере, завоевывать трофеи и быть таким игроком, как бразилец Марсело", – цитирует Багайоко официальный сайт закарпатцев.

После 19-ти туров УПЛ Минай расположился на 13-й строчке, оторвавшись на два очка от зоны вылета.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу