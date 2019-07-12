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Хочолава заинтересовал французскую Тулузу, – СМИ

12:25 56 Читати українською
Хочолава заинтересовал французскую Тулузу, – СМИ
Давид Хочолава / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава может оказаться в чемпионате Франции.

Защитник Шахтера Давид Хочолава может оказаться во французской Тулузе, сообщает L'Info Du Tef со ссылкой на la Dépêche.

Хочолава: Ненавижу Динамо, когда выхожу играть против них

Французский клуб уже ведет переговоры с чемпионами Украины насчет приобретения 26-летнего футболиста.

В данный момент грузин находится в расположении "горняков" на собрании, участвуя в спаррингах команды.

В прошлом сезоне Хочолава сыграл за донецкий клуб в 33 матчах во всех турнирах, забив 2 гола.

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