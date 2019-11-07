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Хочолава вызван в сборную Грузии на матчи против Швейцарии и Хорватии

22:40 6 Читати українською
Хочолава вызван в сборную Грузии на матчи против Швейцарии и Хорватии
Давид Хочолава / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава получил вызов в сборную Грузии на ноябрьские матчи против Швейцарии и Хорватии.

26-летний футболист вызван главным тренером сборной Грузии Владимир Вайсс на матч отбора к Евро-2020 против сборной Швецарии и товарищескую игру с Хорватией, информирует официальный сайт федерации футбола Грузии.

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Свой последний матч в отборе Евро-2020 грузины сыграют 15 ноября в Сент-Галлене, а уже 19-го – посетят хорватов с дружественным визитом.

Отметим, что сборная Грузии уже потеряла шансы квалифицироваться на Евро-2020. В группе D команда Вайсса занимает 4 место, уступая Ирландии, Дании и Швейцарии.

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