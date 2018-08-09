Хочолава: В еврокубках поддерживаю Динамо

Защитник Шахтера Давид Хочолава пообщался с журналистами на открытой тренировке в рамках подготовки к матчу против Ворсклы.

"Ворскла – неплохая команда, физически сильные футболисты. Есть несколько технических ребят, которые обостряют индивидуально. Я думаю, они сделают акцент на длинных передачах и подборах, будем с этим справляться.

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В составе соперника могу выделить Кобахидзе, в том числе потому что он грузин. И объективно он самый опасный у полтавчан рядом с Коломойцем, но последний пропускает матч.

Болею ли за Динамо в еврокубках? Конечно, это престиж страны и очки в копилку. Приятно, когда Украина набирает баллы, чтобы два или три клуба представляли ее в Лиге чемпионов", – рассказал Хочолава на открытой тренировке "горняков".

Напомним, матч Шахтер – Ворскла состоится 11 августа, начало в 19:30.

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