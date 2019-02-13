Хочолава: Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы

Защитник Шахтера Давид Хочолава поделился своими ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Не хочу никого выделять в Айнтрахте. Хорошая команда, прекрасно атакует. Сложный соперник. Сравнить с Хоффенхаймом? Пожалуй, по цифрам Айнтрахт лучше, но на поле все может быть по-другому. Дать объективную оценку смогу только после игры.

Шахтер – Айнтрахт: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

3-4 дня отрабатывали тактику под Айнтрахт. Смотрели видео, изучали, как нужно играть против каждого футболиста, как действовать в отдельных эпизодах.

Род: Наша задача – показать против Шахтера хорошую игру, результат придет

Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы. Однако это очень далекая перспектива, нам нужно думать о завтрашнем матче. Сначала надо сконцентрироваться на ближайшем сопернике и пройти этот раунд", – сказал Хочолава на пресс-конференции перед матчем против Айнтрахта.