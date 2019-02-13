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Хочолава: Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы

20:31 18 Читати українською
Хочолава: Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы
Давид Хочолава / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава поделился своими ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Не хочу никого выделять в Айнтрахте. Хорошая команда, прекрасно атакует. Сложный соперник. Сравнить с Хоффенхаймом? Пожалуй, по цифрам Айнтрахт лучше, но на поле все может быть по-другому. Дать объективную оценку смогу только после игры.

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3-4 дня отрабатывали тактику под Айнтрахт. Смотрели видео, изучали, как нужно играть против каждого футболиста, как действовать в отдельных эпизодах.

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Шахтеру под силу дойти до финала Лиги Европы. Однако это очень далекая перспектива, нам нужно думать о завтрашнем матче. Сначала надо сконцентрироваться на ближайшем сопернике и пройти этот раунд", – сказал Хочолава на пресс-конференции перед матчем против Айнтрахта.

Источник: Футбол 24
Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
23
час
:
4
мин
Айнтрахт Франкфурт
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Лига Европы Шахтер Шахтер Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Давид Хочолава Давид Хочолава
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