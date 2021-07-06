"Я очень рад, что смена клуба, наконец, состоялась. Копенгаген – большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и несмотря на заинтересованность других клубов, я всегда видел в Копенгагене очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся.

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Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в клубе, так же как и возможности выйти на поле", – сказал Хочолава в комментарии официальному сайту Копенгагена.

Напомним, Давид подписал с датчанами контракт сроком на 4 года.

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