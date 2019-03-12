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Хочолава получил вызов в сборную Грузии

18:00 20 Читати українською
Хочолава получил вызов в сборную Грузии
Давид Хочолава (слева) / Фото GFF

Защитник Шахтера Давид Хочолава поедет на ближайший сбор национальной команды Грузии.

 

Давид Хочолава поможет сборной Грузии в стартовых матчах отбора на Евро-2020, сообщает официальный сайт Грузинской футбольной федерации.

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Грузины сыграют против Швейцарии (23 марта) и Ирландии (26-го).

Напомним, 26-летний защитник Шахтера уже не впервые вызывается защищать цвета своей сборной.

В текущем сезоне УПЛ Хочолава провел 16 матчей, в которых отметился одним голом.

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Теги
Шахтер Шахтер Грузия Грузия Давид Хочолава Давид Хочолава Грузия - Швейцария
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