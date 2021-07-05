Хочолава переходит в Копенгаген, – Бурбас
14:40 - Читати українською
Защитник Шахтера Давид Хочолава продолжит карьеру в чемпионате Дании.
"Копенгаген со второй попытки все-таки договорился о покупке Хочолавы. Первые переговоры завершилась неудачей два года назад.
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Теперь трансфер обойдется в 2 млн евро сразу + 2 млн евро бонусами. Сам игрок подпишет контракт на 4 года", – написал журналист Игорь Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.
Добавим, что Копенгаген является бронзовым призером чемпионата Дании и в новой кампании будет выступать в Лиге конференций.
Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера
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