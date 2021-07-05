"Копенгаген со второй попытки все-таки договорился о покупке Хочолавы. Первые переговоры завершилась неудачей два года назад.

Хочолава сделал выбор между двумя европейскими клубами – защитник Шахтера не повторит путь Малиновского

Теперь трансфер обойдется в 2 млн евро сразу + 2 млн евро бонусами. Сам игрок подпишет контракт на 4 года", – написал журналист Игорь Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Добавим, что Копенгаген является бронзовым призером чемпионата Дании и в новой кампании будет выступать в Лиге конференций.

Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера