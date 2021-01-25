"Очень нравится тренироваться под дождем, для меня это хорошая погода. Вся команда работает старательно, физически набираем обороты.

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Сейчас по 10-балльной шкале свою физическую готовность оценил бы на 7-8. Думаю, к концу второго сбора и к официальным матчам мы будем на пике формы", – цитирует Хочолаву официальный сайт клуба.

Напомним, на турецких сборах Шахтер уже успел провести два спарринга – поединки с Лехом (1:1) и Лудогорцем (2:2).

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