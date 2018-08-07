Хочолава: Нельзя зацикливаться на прошлых результатах

Захисник Шахтаря Давид Хочолава розповів про підготовку до матчу 4-го туру УПЛ проти Ворскли.

"Паулу Фонсека указал нам на ошибки, допущенные в последних матчах. Мы должны собраться, играть в свой футбол. Нельзя зацикливаться на прошлых результатах, нужно готовиться к следующим поединкам, исправлять ситуацию. Все в наших руках, но ошибаться нельзя.

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Впереди встреча с Ворсклой. В составе соперника появилось несколько новичков, кстати, хорошо мне знакомых. Полтавчане всегда борются за призовые места, поэтому ожидается тяжелое противостояние", – цитирует Хочолаву официальный сайт Шахтера.

Матч Шахтер – Ворскла состоится 11 августа. Начало поединка в 19:30.