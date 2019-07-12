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Хочолава не хочет переходить в Тулузу

19:14 66 Читати українською
Хочолава не хочет переходить в Тулузу
Давид Хочолава / Футбол 24

Защитник Шахтера Давид Хочолава принял решение остаться в донецком клубе.

Французская Тулуза контактировала с представителем Хочолавы о возможности трансфера защитника, однако дело до официального предложения не дошло, ведь грузинский футболист не изъявил желания переходить во французский клуб, сообщает Sport.ua.

Хочолава заинтересовал французскую Тулузу, – СМИ

К слову, в прошлом сезоне Хочолава был основным игроком Шахтера. Защитник принял участие в 33 матчах "горняков" во всех турнирах, где отметился двумя голами.

Заметим, что в розыгрыше чемпионата Франции 2018/2019 Тулуза заняла 16 место в турнирной таблице и не завоевала право выступать в еврокубках.

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