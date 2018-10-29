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Хочолава: Играть против Шахтера от обороны – это лучшая тактика

28 октября 10:00 36 Читати українською
Хочолава: Играть против Шахтера от обороны – это лучшая тактика
Давид Хочолава (слева) / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал победу "горняков" в матче 13-го тура УПЛ против Арсенала-Киев.

"Я бы не сказал, что это был очень тяжелый матч. Арсенал играл хорошо. Ну как хорошо? Команда пыталась обороняться, и это у футболистов получалось до пропущенного гола. В начале у них был хороший момент. Хвала Богу, что Пятов помог, а дальше уже все наладилось.

Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Я не могу сказать, как когда-то говорил Кварцяный: "Седьмая лига Б". Все команды против Шахтера играют от обороны и ждут свой шанс, потому что это – лучшая тактика. В Арсенале хорошие футболисты. Я думаю, им нужно время, с новым тренером, чтобы они начали играть лучше и показали хоть какой-то результат", – цитирует Хочолаву FootballHub.

Украина13 тур

Арсенал-Киев - Шахтер: Суббота 27 октября 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 3
Шахтер
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