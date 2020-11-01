Шахтер получил положительную весть от клубных врачей перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.

Донецкий Шахтер после уверенной победы над Мариуполем (4:1) в матче 8-го тура УПЛ начал подготовку к поединку в самом престижном еврокубковом турнире.

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Сегодня, 1 ноября, команда провела тренировку, которая в основном имела восстановительный характер. Футболисты отрабатывали игровые упражнения, различные комбинации и удары по воротам. К слову, в общую группу вернулись Давид Хочолава и Виктор Коваленко, сообщает официальный сайт Шахтера.

В понедельник, 2 ноября, команда проведет тестирование на COVID-19 и открытую тренировку в Святошино, которая начнется в 10:30. А вечером, в 18:30, на НСК Олимпийский состоится пресс-конференция перед матчем против менхенгладбахской Боруссии – на вопросы СМИ будут отвечать Луиш Каштру и Майкон.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов между украинской и немецкой командами состоится в Киеве 3 ноября. Начало встречи в 19:55. К слову, матч пройдет без зрителей.

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