"Настроились, как на последний матч, потому что на выезде проиграли 2:3, и Словакия нас разозлила. Тем, как они вели себя. Я их понимаю, они победили в первом поединке и во втором так не вели себя. Они так не бились. Мы этим воспользовались, потому что у нас был настрой, и все хотели победить.

Исторический хет-трик Сикана в видеообзоре матча Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0

В первом тайме мы хорошо готовили атаки, но нам немного не хватило завершения. Перед вторым таймом нам уже сказал Руслан Ротань, что нужно играть спокойно, что у нас впереди еще 45 минут, и мы этим воспользовались и сделали счет. Мой хет-трик? Если честно, ничего не могу сказать. Это сборная, здесь хорошее настроение, и всегда хочется забивать за эту страну, потому что она самая сильная.

Эта победа дорогого стоит для Украины и украинского народа, потому что мы будем представлять свою страну, которая даже во время войны может прогрессировать, выигрывать и соревноваться на очень высоком уровне", – цитирует Сикана Суспільне Спорт.

Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро – хет-трик Сикана обеспечил разгромный реванш у Словакии