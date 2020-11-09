"После очень сложной игры в четверг хотелось бы агрессивно сыграть, выиграть и восстановить силы. Ворскла сегодня – это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Эта команда хорошо преобразилась и занимает ту позицию, на которую заслуживает.

Зверский фол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Ворскла

У нас был акцент на борьбу, на желание, на страсть в игре. Были хорошие, острые моменты для гола, но в то же время наши гости хорошо атаковали. Игра с мячом нас порадовала, но хочется видеть забитые мячи – это как раз таки разочаровывает. Но после режима, по которому мы сейчас идем – только комплимент можно сказать ребятам, что смогли сыграть с такой командой на равных", – цитирует Скрипника официальный сайт клуба.

Заметим, Заря сыграла вничью с Ворсклой (0:0). Луганчане расположились девятыми с 11 очками, Ворскла – третья с 16 пунктами.

Заря расписала ничью с Ворсклой в матче с двумя удалениями