"Хочется забитые мячи": Скрипник похвалил своих подопечных за ничью с Ворсклой
Наставник Зари Виктор Скрипник высказался относительно исхода матча 9-го тура УПЛ против Ворсклы.
"После очень сложной игры в четверг хотелось бы агрессивно сыграть, выиграть и восстановить силы. Ворскла сегодня – это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне. Эта команда хорошо преобразилась и занимает ту позицию, на которую заслуживает.
Зверский фол Хомченовского в видеообзоре матча Заря – Ворскла
У нас был акцент на борьбу, на желание, на страсть в игре. Были хорошие, острые моменты для гола, но в то же время наши гости хорошо атаковали. Игра с мячом нас порадовала, но хочется видеть забитые мячи – это как раз таки разочаровывает. Но после режима, по которому мы сейчас идем – только комплимент можно сказать ребятам, что смогли сыграть с такой командой на равных", – цитирует Скрипника официальный сайт клуба.
Заметим, Заря сыграла вничью с Ворсклой (0:0). Луганчане расположились девятыми с 11 очками, Ворскла – третья с 16 пунктами.