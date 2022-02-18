"Я до сих пор шокирован. Нет слов! Это была позорная игра с первой до последней минуты, полный провал. Яркие прожекторы, еврокубки, в соперниках именитые Рейнджерс – что еще нужно? Но команда не дала бой.

Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4 – видео голов и обзор матча

Если у футболистов имеют яйца, они должны реабилитироваться через неделю. Мы играли вяло, не прибавили агрессии в нужный момент. После такого перфоманса хочется провалиться сквозь землю", – цитирует Михаэля Цорка Bild.

Боруссия проиграла Рейнджерс, пропустив 4 на собственном поле. Это уже второе подряд домашнее поражение – недавно был разгром от Байера.