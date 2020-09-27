Напомним, Динамо разбило Минай со счетом 4:0. При этом закарпатская команда почти весь матч играла в меньшинстве – на 14-й минуте Виталий Романов удалил Дмитрия Павлиша и назначил пенальти в ворота подопечных Кобина. Тренер Миная эмоционально раскритиковал действия арбитра после завершения поединка.

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"Я не собираюсь утверждать, что если бы мы с киевлянами играли в равных составах, то не проиграли бы. Все же, Динамо – гранд украинского футбола, а Минай – дебютант УПЛ, поэтому киевляне, думаю, и без симпатий судейского корпуса довели бы свое превосходство в классе. Поэтому зачем эта страховка?

У Миная есть претензии не только к назначенному пенальти и удалению, но и по второму взятию ворот, где не обошлось без нарушения против нашего защитника Мислава Матича. А как объяснить, что судейская бригада часто закрывала глаза на шалости динамовцев в борьбе с форвардом Миная Антоном Шиндером? В нашей команде много молодых футболистов, которые с нетерпением ждали противостояния с именитыми динамовцами, чтобы убедиться, чего они стоят на их фоне. Но оставшись в меньшинстве уже в дебюте игры по милости арбитра, сложно было надеяться, что смотрины пройдут удачно. Уже малейшая симпатия в противостоянии гранда и дебютанта со стороны судейской бригады равносильна поражению новичка.

Конечно, этот матч показал и наши уязвимые места, их предостаточно. Поначалу нам сложно будет играть на чужом поле. Нашей молодежи нужно пройти проверку боем, да и разница по уровню мастерства между элитным дивизионом и Первой лигой – очень большая. Важно побыстрее адаптироваться психологически. Верю, что Минай выдержит удар, не будет сломлен. Только хочется, чтобы все решалось в честной борьбе", – цитирует Кополовца Meta-ratings.

Заметим, после 4-х туров Динамо набрало 10 очков и лидирует в УПЛ, а Минай с 3-мя баллами в 3-х матчах расположился на 9-й строчке.

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