"Украина заслуженно победила Армению, показала хороший атакующий футбол и забила пять мячей. Наша команда надежно сыграла в защите и показала хорошую реализацию моментов. Думаю, план на игру был полностью выполнен. Эта победа была им очень нужна после неудачной игры с Шотландией. Все-таки хочется, чтобы мы заняли первое место в группе.

Армения – Украина – 0:5 – видео голов и обзор матча

За неделю сборная Украины должна провести три матча, а это очень тяжело сделать одними футболистами. Отчетный матч показал, что у нас есть хорошая обойма. Да, возможно, соперник нам не ровня, но ротация у нас хорошая – футболисты практически одного уровня. Я думаю, Петраков правильно сделал, поменяв состав. Теперь уже главному тренеру предстоит подумать, какой состав выпускать на Шотландию.

Думаю, вероятнее всего, мы тактику с тремя центрбеками увидим и с шотландцами 27 сентября, возможно, с другими футболистами. Ранее Петраков играл уже с тремя защитниками, поэтому нельзя сказать, что это новинка. С шотландцами были проблемы, и он решил вернуться к этой тактике. Как видим, она не подвела. Теперь Петракову придется два дня ломать голову, кого выставить на финальную игру с Шотландией. Все футболисты, которые себя хорошо проявили, имеют шансы выйти в основе", – цитирует Вирта Fanday.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно