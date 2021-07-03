Голкипер сборной Украины Георгий Бущан перед матчем с Англией на Евро-2020 отметил, что "сине-желтые" уже переписывают историю.

Георгий Бущан хочет пройти как можно дальше на Евро / Сайт УАФ

"На следующий день после победы над Швецией мы полетели в Рим. Последний год такой график, что каждые 3-4 дня у нас игра.

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Если мы хотим выступать на высоком уровне, то должны привыкнуть к подобному темпу. Мы пишем историю – впервые вышли в 1/8 Евро, затем в 1/4, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше", – сказал Бущан в эфире YouTube-канала УАФ.

Заметим, поединок сборной Украины против команды Англии за путевку в полуфинал чемпионата Европы состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток на Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

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