На 90+5 минуте главный арбитр встречи Игорь Сташук назначил пенальти, который помог гостям вырвать победу. Жабченко категорически не согласен с этим решением.

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"Я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу? Квалификации – ноль целых, ноль десятых. Поэтому хочется, бл**ь, чтобы на это обратили внимание, бл**ь, чтобы таких арбитров не было у нас. Как так можно? Ну честно, это уже, бл**ь, черта какая-то, достало все просто", – сказал Жабченко в комментарии каналам "Футбол".

Добавим, что во время матча Сташук удалил тренера Горняка-Спорт за слишком эмоциональные протесты.

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Видеообзор матча со скандальным пенальти: