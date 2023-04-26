"Неуверенность Лунина расцвела в Жироне: 5 ударов, 4 гола. Он хочет, но не может. Матчи даются ему нелегко, а, что еще хуже, везение не на его стороне. Прошло пять лет в сумерках Куртуа, которые являются одними из самых тёмных в его карьере. Потепления нет. Наоборот – стало холоднее. Он прошел путь от "никого" до "кого-то с сомнениями."

Лунин кардинально изменил мнение о будущем в Реале, но есть проблема, – журналист

Безупречный профессионал, один из тех, кого никогда не вызывали в кабинет Анчелотти. В Монтиливи он вернулся на поле из-за форс-мажорных обстоятельств... и показал игру, которая его не украшает. Но проблема в том, что в его случае требовалось другое. Карлетто дал понять на пресс-конференции, что кроме Винисиуса никто не был на высоте в произошедшей во вторник трагедии. Как и Лунин: у него было пять ударов... и четыре гола.

Ответственность не на одном человеке, но он мог сделать больше во время двух голов: второй забили между ног, а в четвертом он остался под стойкой после подачи в шестиметровую зону. Его игра всколыхнула воды моря неопределенности: вратарь, которому все еще не хватает маленького шага. Его статистика является идеальным отображением этого тезиса: 17 официальных матчей за Реал Мадрид, среди которых только 4 "сухих" – против Эльче, Касереньо и Хетафе. Только в восьмом поединке ему удалось прервать проклятие пропущенных мячей.

В этом сезоне Андрей играл всегда из-за травм или болезней Куртуа. В октябре у бельгийца было воспаление крестца, в феврале – перегрузка аддуктора, а на этой неделе – гастроэнтерит. Если посмотреть на общий итог, то в его активе 19 пропущенных мячей (1,11 за игру) и 23% "сухих" поединков. Куртуа же сохранил 90 раз свои ворота в неприкосновенности в 220 играх за мадридцев (41%). Сравняться с показателями бельгийца – утопия.

Это лето будет решающим. Клуб и игрок должны сесть за стол переговоров и принять решение: продлить контракт или искать трансфер, чтобы через год он не покинул клуб бесплатно. Лунин сам будет решать: хочет ли он продолжать работать в тени Куртуа или пуститься в авантюру вдали от Чамартина (район в Мадриде – прим.). Зимой он мог уйти в Аякс, но решил остаться. Через несколько месяцев ситуация будет похожей. И Мадрид тоже скажет свое слово", – говорится в материале AS.

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