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Хобленко назвал различия в тренировочных сборах Динамо Брест и СК Днепр-1

10:48 45 Читати українською
Хобленко назвал различия в тренировочных сборах Динамо Брест и СК Днепр-1
Алексей Хобленко / СК Днепр-1

Новичок СК Днепр-1 Алексей Хобленко рассказал об отличиях подготовки в команде Дмитрия Михайленко и Динамо Брест, за которое форвард до недавних пор выступал.

"Много общего, но есть, конечно, и отличия. В Динамо основной акцент делался на игре первым номером, а в СК Днепр-1 уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям. Соперники будут разные, поэтому нужно быть готовыми к любому поворота событий, иметь в своем арсенале несколько вариантов ведения игры.

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Один забитый мяч в пяти спаррингах – маловато, конечно. Мы работаем над игрой в атаке и реализацией. Впереди еще более двух недель тренировок, так что никто трагедии не делает. На то они и сборы, чтобы экспериментировать, нарабатывать новые связи. В команде появилось много новичков, поэтому за две недели совместной работы непросто доказать действия коллектива до автоматизма", – цитирует Хобленко sport.ua.

Напомним, что СК Днепр-1 проиграл все 5 товарищеских матчей на тренировочных сборах. Свой первый официальный матч в 2020 году команда Дмитрия Михайленко проведет 23 февраля против Карпат.

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Алексей Хобленко Алексей Хобленко Зимние сборы СК Днепр-1 СК Днепр-1
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