Хобленко: С Динамо играли минут 80, все остальное время у нас ушло на VAR

Форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко поделился эмоциями от победы над Динамо в рамках 20-го тура УПЛ, а также оценил работу VAR.

"Мой дебют за СК Днепр-1? Очень удачный, все очень позитивно, все счастливы, ведь мы победили Динамо. Так что теперь в хорошем настроении готовимся к игре против Шахтера. И ничья, и конечно, победа, в игре с такой командой, как Динамо – это для нас положительный результат. Мы настраивались на победу. Хорошо, что вышел Супряга и забил, с чем я его и поздравляю.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Мы стали больше играть вперед, больше стали раскрывать фланги и поэтому и удалось нам забить. Хотя мы могли и в первом тайме забивать. Я не видел, на самом ли деле там был пенальти с VAR, еще посмотрю этот момент, но главное, что мы достигли результата, благодаря командным действиям. Ну и, конечно, Супряга – молодец.

Оценка работы VAR? Очень долго длились эти моменты. Мы просто стояли по несколько минут, и за это время успеваешь остыть. Кажется, мы сегодня играли минут 80, а все остальное время у нас ушло на VAR. Для нас он, считаю, сегодня был более негативным", – поделился Хобленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 неожиданно обыграл Динамо (3:1), а героем встречи стал Супряга, записавший в свой актив хет-трик.

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