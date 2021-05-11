Форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко снова попробует свои силы за пределами Украины.

Нападающий присоединился к норвежскому Стабеку на правах аренды сроком на 4 месяца с правом выкупа, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Отметим, что новый сезон чемпионата Норвегии начался 9 мая и завершится в декабре 2021 года. В прошлом розыгрыше Стабек занял 8 место в турнирной таблице.

К слову, Хобленко провел за СК Днепр-1 31 поединок во всех соревнованиях, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста.

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