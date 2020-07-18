Хобленко оценил силу оппонента СК Днепр-1 в плей-офф УПЛ

Форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко дал оценку выступлению команды во второй части чемпионата и поделился мыслями о предстоящей битве в плей-офф за выход в Лигу Европы.

"Конечно, приятно, что удалось решить промежуточную задачу (финишировать 7-ми – Футбол 24), но окончательно подводить итоги еще рано. Еще предстоит провести одну игру чемпионата и плей-офф.

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Честно говоря, уже есть мысли о плей-офф, но и матч с Ворсклой для нас не будет проходным. Это важная игра. Поэтому, настраиваемся на Ворсклу, но одновременно задумываемся и о матче против Колоса. Да, я видел матчи с участием Колоса. Это неплохая команда, боевитая. Но мы верим в свои силы и настраиваемся только на победу", – цитирует нападающего официальный сайт клуба.

К слову, Алексей Хобленко после своего возвращения в УПЛ провел 10 матчей в чемпионате, в которых забил 4 мяча. В воскресенье, 19 июля, днепровцы сыграют поединок 32-го тура против Ворсклы, а уже 25-го сыграет против ковалевцев в плей-офф.

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