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Хобленко объяснил, почему выбрал чемпионат Украины вместо Лиги чемпионов

8 января 20:17 683 Читати українською
Хобленко объяснил, почему выбрал чемпионат Украины вместо Лиги чемпионов
Алексей Хобленко / ФК Динамо Брест

Чемпион Беларуси в составе брестского Динамо Алексей Хобленко рассказал, почему решил вернуться в Украину.

"У меня заканчивался контракт. Мне предлагали его продлить. Думал над этим. Но также был разговор с Дмитрием Михайленко, мы давно общались. Он выразил заинтересованность, чтобы я перешел в СК Днепр-1. Мне понравилось предложение от днепрян – хочется попробовать в этой команде свои силы, снова вернуться в чемпионат Украины. Для меня это новый вызов.

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Я понимал, что отказываюсь от шанса сыграть в квалификации Лиги чемпионов, возможно, Лиги Европы. Но я надеюсь, что с СК Днепр-1 мы тоже добьемся высоких целей и еще поборемся за зону еврокубков в ближайшем будущем", – рассказал Хобленко в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, 25-летний форвард 28 декабря стал игроком СК Днепр-1, подписав контракт на 2,5 сезона. Предыдущим клубом Хобленко было брестское Динамо, с которым украинец впервые стал чемпионом Беларуси.

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Теги
Трансферы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Трансферы чемпионата Украины Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Динамо Брест Динамо Брест Алексей Хобленко Алексей Хобленко
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