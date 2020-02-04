Хобленко объяснил, почему после чемпионства с Динамо Брест вернулся в УПЛ

Украинский нападающий Алексей Хобленко рассказал, почему решил продолжить карьеру в СК Днепр-1.

"Я достиг хороших результатов в брестском Динамо, мы стали чемпионами страны, завоевали Суперкубок. Понимал, что грядет дебют в квалификации Лиги чемпионов, но сделал этот шаг, который для себя считаю шагом вперед. Возможно, кто-то думает по-другому, но мне кажется, что в СК Днепр-1 я буду больше прогрессировать.

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Руководство брестского Динамо со мной вело переговоры в течение какого-то времени. Но в последний день перед отъездом я встретился с руководителями клуба, и мы пожелали друг другу удачи. Я сказал, что вижу себя в другой команде, мы попрощались, и я уехал.

Сейчас чувствую прилив эмоций: все-таки дома. Многих ребят по Днепру знаю, с тренером быстро познакомился, поэтому легко вливаюсь в команду. Одним словом, эмоции положительные, потому что вернулся домой", – отметил Хобленко в эфире программы Футбольный формат.

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