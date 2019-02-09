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Хобленко: Хацкевич любит техничный футбол – если неправильно отдал пас, то он мог сильно "напихать"

09:05 84 Читати українською
Хобленко: Хацкевич любит техничный футбол – если неправильно отдал пас, то он мог сильно "напихать"
Алексей Хобленко / фото ФК Динамо Брест

Экс-форвард киевского Динамо Алексей Хобленко поделился впечатлениями от работы с нынешним наставником "бело-синих" Александром Хацкевичем.

"С Хацкевичем в Динамо-2 были результаты не очень, но мы хорошо играли с ним. Он нам привил очень хороший футбол. Он любил пас, всегда на тренировках у него должен был быть точный пас. Если неправильно отдал пас, то он мог очень сильно, как говорится, "напихать".

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Хацкевич очень любит технически оснащенных ребят. И любит техничный футбол. Мне он нравится как тренер, как он подходил к тренировочному процессу.

У него сейчас неплохо складывается в Динамо. Он доверяет молодым, и это – главный его козырь, что его молодые слушают и прогрессируют", - цитирует Хобленко Sportarena.

Напомним, Хобленко является воспитанником киевского Динамо, однако за первую команду не провел ни одного матча. В 2018 году нападающий подписал контракт с Динамо из Бреста.

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