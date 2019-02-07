Хоакин забил гол прямым ударом с углового в матче Кубка Испании против Валенсии

В первом полуфинале матче Кубка Испании между Бетисом и Валенсией Санчес Хоакин отличился классным забитым мячом с углового.

На 54-й минуте опытный Хоакин исполнил удар с углового и закрутил мяч прямо в ворота. Голкипер "проспал" удар в ближний угол и выносил мяч, который уже был за линией ворот. Правда, чтобы определить это, арбитру пришлось воспользоваться помощью VAR.

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Этот мяч стал вторым для Бетиса в этом матче. По состоянию на 80-минуту "огурчики" переигрывают Валенсию со счетом 2:1.