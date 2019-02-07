Хоакин забил гол прямым ударом с углового в матче Кубка Испании против Валенсии

Испания — 7 фев 19
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Кубок Испании: Бетис не удержал победу над Валенсией, Хоакин забил гол прямым ударом с углового
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Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезонеАнглия — 7 фев 379
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Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну ЄвропуПортугалия — 7 фев 446
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"Олімпіакос "кинув" нас на гроші". Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна – відверте інтерв'юИнтервью — 7 фев 415
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"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧИспания — 7 фев 1281
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