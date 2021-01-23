Хоакин на последних минутах забил спас Бетис от поражения и вписал свое имя в историю чемпионатов Испании.

Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в Ла Лиге – испанец побил рекорд легендарного Ди Стефано

Как сообщает Ла Лига в своем твиттере, андалусиець стал четвертым самым возрастным бомбардиром, забив в возрасте 39 лет и 186 дней и опередил Ференца Пушкаша.

Таким образом, Хоакин уступает лишь трем игрокам. Ди Стефано забивал, когда ему было 39 лет и 231 день, Сезар – 39 лет и 279 дней, а самый возрастной бомбардир в истории чемпионата Донато – 40 лет и 138 дней.

Севилья разгромила Кадис и поднялась в зону Лиги чемпионов, Бетис на последних минутах вырвал ничью у Реал Сосьедада