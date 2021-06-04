Полузащитник Бетиса Хоакин не видит проблемы в том, что не удастся выступить на Евро-2020.

На самом деле ветеран уже давно не выступает за сборную Испании, однако 40-летний вингер любит шутить в своих соцсетях.

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Хоакин записал смешное видео, нежась в бассейне со стаканом коктейля. "Какое счастье, что Луис Энрике меня не вызвал. Удачи моей дорогой Испании", – написал вингер под публикацией.

Добавим, что в сезоне 2020/21 Хоакин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Вскоре ветерану исполнится 40 лет, но это не помешало ему продлить контракт.

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